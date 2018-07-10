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"التعليم" تنفى تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:57 ص
"التعليم" تنفى تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط ارشيفية - التعليم
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط على ثلاثة سنوات، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة «التابلت» في بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى فى سبتمبر المقبل.
 
كما أكدت الوزارة إن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوى للاستفاده منه فى الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة، وأنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، مُشيرةً إن "تابلت" الثانوية العامة "هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأبنائه من طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد.
 
 

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