البنك المركزى: هبوط التضخم الأساسى إلى 10.9% فى يونيو

رويترز

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسى هبط إلى 10.9% على أساس سنوى فى يونيو من 11.09% فى مايو.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر زاد إلى 14.4% فى يونيو من 11.4% فى مايو .

ورفعت الحكومة المصرية فى يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% فى إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التى ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.