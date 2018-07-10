الإسكان: سحب 10832 كراسة شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"

كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم حتى أمس الأول سحب 10832 كراسة شروط، لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، هى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهراً، حيث بدأ سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، منذ يوم الأحد 3/6/2018.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تتوزع الكراسات التى تم سحبها كالتالى: 5237 كراسة بمدينة القاهرة الجديدة، و2626 كراسة بمدينة 6 أكتوبر، و1551 كراسة بمدينة العبور، و448 كراسة بمدينة بدر، و739 كراسة بمدينة دمياط الجديدة، و128 كراسة بمدينة المنيا الجديدة، و71 كراسة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و31 كراسة بمدينة غرب قنا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يبدأ الحجز ودفع المقدمات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، طبقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً بكراسة الشروط، موضحاً أن الوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات متاحة بالموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه فيما يتعلق بالشروط المالية، سيتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع)، أو نقداً، وفى حالة الحصول على وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20 % من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفى حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه يمكن سداد باقى ثمن الوحدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10 % من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذي يتم سداده بأحد البديلين التاليين: الأول، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام، وفقاً لإخطار العميل.

وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من المشروع، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: في مدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة، موزعة كالتالي: 109 وحدات بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و3195 وحدة بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و2389 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و79 وحدة بالمحلية الثالثة بالتجمع الثالث، و1757 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1117 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و9 وحدات بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و237 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و36 وحدة بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، وفي مدينة 6 أكتوبر 8753 وحدة، موزعة كالتالي: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4531 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، موزعة كالتالي: 35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحي الأول، و38 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة غرب قنا 1072 وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة بالحى الأول بالمدينة.​