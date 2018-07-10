video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء مئات السكان فى تايوان تأهبا لوصول إعصار ماريا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:33 ص
إجلاء مئات السكان فى تايوان تأهبا لوصول إعصار ماريا إعصار ماريا ـ صورة أرشيفية
تايبيه (أ ش أ)
إضافة تعليق

أمرت السلطات فى تايوان، اليوم الثلاثاء، بإجلاء مئات السكان من الأجزاء الشمالية للبلاد، تأهبًا لوصول إعصار "ماريا" الذى يعد أول أعاصير هذا الموسم.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أنه تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية المنطلقة من مطار تايوان تاويوان الدولى، بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة وحدوث رياح مستمرة تصل قوتها إلى 191 كيلومترًا فى الساعة بسبب الإعصار متوسط القوة.

ومن المتوقع أن تشعر تايوان بآثار الإعصار منتصف غد الأربعاء، قبل أن يصل الإعصار إلى الصين.

يشار إلى أنه توجد مخاوف كبيرة من وقوع انزلاقات أرضية جراء الأمطار الغزيرة بسبب الطبيعة الجبلية للجزيرة التايوانية، وكان 700 شخص قد لقوا مصرعهم بعدما دفنت قرية فى انهيار أرضى 2009.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايوان تتأهب مع اقتراب الإعصار ماريا

تايوان

اعصار

اعصار ماريا

تايوان تتاهب لوصول اعصار ماريا

اعصار تايوان




لا تفوتك
النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة