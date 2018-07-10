إثيوبيا: نعتزم الإسراع فى تنفيذ الاتفاق مع إريتريا لتعويض الفرص الضائعة

رويترز

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تريد الإسراع بتنفيذ اتفاق مع إريتريا "لتعويض الفرص الضائعة" بعد مواجهات عسكرية دامت 20 عاما.

ووقع رئيس الوزراء أبى أحمد اتفاقا مع رئيس إريتريا إسياس أفورقى، أمس الاثنين، يعلن رسميا انتهاء "حالة الحرب" بين الجارتين.

وقال أبى فى خطاب إلى إسياس نشره مكتب رئيس الوزراء على تويتر "تحرص حكومتى على تنفيذ البنود التى وضعناها فى إعلاننا المشترك لتعويض الفرص الضائعة على وجه السرعة بل ولإتاحة فرص أفضل لشعبنا".