video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إثيوبيا: نعتزم الإسراع فى تنفيذ الاتفاق مع إريتريا لتعويض الفرص الضائعة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:14 م
إثيوبيا: نعتزم الإسراع فى تنفيذ الاتفاق مع إريتريا لتعويض الفرص الضائعة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تريد الإسراع بتنفيذ اتفاق مع إريتريا "لتعويض الفرص الضائعة" بعد مواجهات عسكرية دامت 20 عاما.

ووقع رئيس الوزراء أبى أحمد اتفاقا مع رئيس إريتريا إسياس أفورقى، أمس الاثنين، يعلن رسميا انتهاء "حالة الحرب" بين الجارتين.

وقال أبى فى خطاب إلى إسياس نشره مكتب رئيس الوزراء على تويتر "تحرص حكومتى على تنفيذ البنود التى وضعناها فى إعلاننا المشترك لتعويض الفرص الضائعة على وجه السرعة بل ولإتاحة فرص أفضل لشعبنا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "حمام السلام يرفرف فى سماء أفريقيا".. إثيوبيا وإريتريا تعلنان توقيع إعلان سلام وصداقة مشتركة.. وزير الإعلام الإريترى: حالة الحرب انتهت.. ومصر ترحب بالتوقيع على اتفاق بين أديس أبابا وأسمرا لإنهاء النزاع

الأمم المتحدة: لم يعد هناك حاجة لعقوبات على أرتيريا بعد تطبيع علاقاتها مع إثيوبيا

بعد انقطاع 18 عاما.. إثيوبيا تستأنف رحلاتها الجوية لإريتريا الأسبوع المقبل

وزير إعلام إريتريا: توقيع "إعلان مشترك للسلام والصداقة" بين إثيوبيا وإريتريا

أثيوبيا

أبى احمد

إسياس أفورقى

إريتريا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة