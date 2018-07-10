أمين منظمة التعاون الإسلامى يستقبل مفتى الجمهورية لبحث تعزيز التعاون

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، فى مقر المنظمة بجدة، لبحث تعزيز التعاون الدينى بين المنظمة ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

وأشاد الأمين العام بالمجهودات التى تبذلها الدار والأمانة من أجل مواجهة الفكر المتطرف فى العالم وتصحيح صورة الإسلام ومواجهة الإسلاموفوبيا.

وأكد مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء والأمانة العامة الكامل لتقديم كل أشكال الدعم العلمى والشرعى والتدريب على الإفتاء وتعزيز التعاون الدينى مع منظمة التعاون الإسلامى.

ويأتى الاستقبال على هامش مشاركة المفتى فى "المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول السلام فى أفغانستان" الذى تستضيفه المملكة فى جدة ومكة المكرمة يومى 10 و11 يوليو 2018، حيث سيعرض لتجربة دار الإفتاء المصرية فى مواجهة التطرف والإرهاب، وما بذلته من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية بكل الآليات والوسائل.