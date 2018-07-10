أبو الغيط ووزير خارجية الصين يوقعان على إعلان مشترك حول الحزام والطريق

أ ش أ

وقع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الصين وانج يى، على 3 وثائق صادرة عن الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون "الصينى – العربى"، وهى إعلان بكين والإعلان التنفيذى بين الصين والدول العربية حول بناء الحزام والطريق والبرنامج التنفيذى الصينى من عام 2018 إلى عام 2020.

كما شهد أبو الغيط، ووزير خارجية الصين، توقيع الهيئة الصينية للطاقة النظيفة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على وثيقة لإقامة مركز تدريب للطاقة النظيفة، فضلا عن توقيع الجانبين الفلسطينى والصينى على وثيقة يتم بمقتضاها تقديم المساعدات للفلسطينيين، وأطلق أبو الغيط، ووانج يى، المكتبة الرقمية "العربية – الصينية"، فى ختام أعمال الاجتماع اليوم.