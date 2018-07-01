ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

انتهى العام القضائى بمجلس الدولة لعام 2017-2018 فى آخر يوم من شهر يونيو، لتبدأ العطلة القضائية ولمدة 3 شهور، على أن يبدأ العام القضائى الجديد فى أول أكتوبر المقبل.

ويشهد مجلس الدولة تغيرات فى رؤساء المحاكم المختلفة، حيث يغادر المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، لبلوغه سن التقاعد، ويحل مكانه المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقاً، كما أنه سيتقلد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لكونه أقدم الأعضاء.

وسيغادر المستشار أحمد أبو النجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية لبلوغه سن التقاعد، ويتوقع تصعيد المستشار يحيي نوبى رئيس الدائرة الرابعة بالإدارية العليا السابق، خلفاً له، كما يتوقع تصعيد المستشار حسن شلال أو يسرى الشيخ لرئاسة محاكم القضاء الإدارى خلفاً للمستشار بخيت إسماعيل الذى سيتولى رئاسة الفتوى والتشريع.

وسيحال أيضاً للتقاعد المستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين سابقاً، ويتوقع تصعيد المستشار ممدوح صديق خلفاً له، كما سيغادر المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.

ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمجلس، ورئيساً للمحاكم الإدارية العليا، وسيبقى المستشار ربيع الشبراوى فى رئاسة التفتيش الفنى كما هو.

يغادر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة 4 من نواب رئيس مجلس الدولة، وهم كلاً من المستشارين يحيي دكرورى، فايز شكرى حنين ، مهند عباس، أحمد أبو النجا ، على أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص كما يلي ، المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس ، المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، المستشار ربيع الشبراوى رئيس التفتيش الفنى، المستشار يسرى الشيخ، المستشار ممدوح صديق ، المستشار حسن شلال و المستشار يحيي خضرى ، وسيتم ابقاء المستشار مهند عباس حتى يوم ٤ يوليو القادم تاريخ إكتمال عطاؤه.

وتعقد الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، غدا الاثنين ، لاعتماد ترقية درجتى " وكيل ، ونائب رئيس مجلس الدولة " للقضاة الذين لهم الحق في الترقية ، كما انه سيتم عقد جلسة خاصة للمجلس الخاص بتشكيله الجديد لتوزيع الاختصاصات فيما بينهم ، ثم الإعلان الرسمى عنها .