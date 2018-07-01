مباحث السياحة تضبط "أجنبى" نصب على سائح خليجى مقيم بفندق شهير بالقاهرة

كتبت : دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى أنسى القبض على المتهمين بالنصب على سائح عربى مقيم بأحد فنادق القاهرة.

وكان بلاغأً قد ورود من ناصر . س . م ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بأحد الفنادق بالقاهرة يفيد بتضرره من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية - لإيهامه بمساعدته فى شراء شقة سكنية بمدينة نصر ، حيث تعرف عليه أثناء إقامته بالبلاد ، وقام المتهم المذكور باصطحاب المُبلغ بالسيارة الخاصة به لتغيير مبلغ 368 ألف درهم إماراتى للعملة المصرية من أمام أحد العقارات بمدينة نصر وعقب ذلك توجها إلى أحد الكافيتريات بشارع مكرم عبيد، حيث غافله المتهم وفر هارباً بالسيارة والمبلغ المشار إليه .

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء دكتور هشام قدرى مدير مباحث السياحة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وتوصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة على.أ.ا ، مواليد 1978 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط مبلغ مالى قدره 377,200 جنيه مصرى.





وبمناقشة المتهم قرر أن المبلغ المضبوط جزء من المبلغ المستولى عليه ، كما اعترف بإنفاق جزء من المبلغ على تسديد ديونه وإخفاء الباقى وحقيبة المجنى عليه لدى صديقه المعز.إ.أ ، مواليد 1975 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى قدره 114 ألف جنيه مصرى ، 7700 دولار أمريكى وحوالة بمائتين دولار داخل حقيبة زرقاء اللوان وكذا 2 ماكينة لكشف الأموال المزورة .

وبمواجهته اعترف باستلام الحقيبة من المتهم الأول وإخفائها لديه وأن الماكينتين المشار إليهما يستخدمها فى التأكد من سلامة النقود ، كما أرشد المتهم الأول عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبعرض المذكورين والسيارة والحقيبة على المُبلغ تعرف على المتهم الأول والحقيبة والسيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.