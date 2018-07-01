قتيلان و12 مصابا بينهم جنود فرنسيين فى هجوم على دورية عسكرية بمالي

باماكو أ ش أ

قتل مدنيان وأصيب 12 شخصا بينهم جنود فرنسيين، اليوم الأحد، بعد أن صدمت سيارة ملغومة دورية عسكرية فى مدينة جاو شمالى مالي.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع فى مالى أبو بكر ديالو، قوله إن الهجوم كان بسيارة ملغومة استهدفت دورية عسكرية مشتركة لجنود من مالى وفرنسا، مضيفا "المعلومات الأولية تؤكد أن مدنيين قتلا وأصيب 12 آخرين بينهم جنود فرنسيين".

من جانب أخر، أفاد مصدر عسكرى أن الجنود الفرنسيين فى عملية برخان العسكرية تعرضوا لكمين على أيدى إرهابيين قرب مدينة بوريم، مؤكدا أن القوات الفرنسية فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى جاو، وكان مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس فى وسط مالى تعرض لهجوم قبل يومين أوقع ستة قتلى على الأقل، وتدعم فرنسا هذه القوة المشتركة، التى تواجه مشاكل فى التمويل رغم وعود بنحو 420 مليون يورو.