ضبط كمية من اللحوم والمخللات الفاسدة فى حملة تموينية بالإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كمية من مصنعات اللحوم والمخللات مجهولة المصدر، كما تمكنت من ضبط كمية من عبوات الزبادى منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بمدينة المستقبل ودائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد أصحاب شوادر بيع اللحوم المجمدة ببيع اللحوم على أنها بلدية ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات اثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "هانى.ال.ا"38 عاما المسئول عن ثلاجة لحفظ الاغذية بمدينة المستقبل بداخلها 14 كيس عجينة مفروم بقرى وزنت حوالى 67 كيلو جراما وعدد من اطباق البسطرمة وزنت حوالى 7 كيلو جرامات وكيس صافى مدبوح يزن حوالى 5 كيلو جرامات و2 جردل زيتون يزن حوالى 96 كيلو جراما، وذلك لان المضبوطات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات .

كما تمكنت الحملة من ضبط "محمد .س.م"22 عاما المدير المسئول لسوبر ماركت بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته داخل المحل 150 عبوة من منتجات الألبان والزبادى مختلفة الأنواع والأحجام غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.