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صور.. "الزراعة": لجان مرورية على محصول القطن لمكافحة الآفات وزيادة الإنتاج

الأحد، 01 يوليه 2018 07:05 ص
صور.. "الزراعة": لجان مرورية على محصول القطن لمكافحة الآفات وزيادة الإنتاج حملات مرورية
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات مرورية مكثفة على جميع الزراعات الصيفية، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل، ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج، وحل مشاكل جميع المزراعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية.

 

يأتى ذلك بعد قرار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف لجنة فنية برئاسة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بمشاركة الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية ومدير التقدم فى الزراعات الصيفية.

 

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس مكافحة ال’فات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانا تواصل حملاتها على زراعات محصول القطن لمكافحة الآفات، خاصة بعد ارتفاع المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج، موضحا أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لمكافحة آفة القطن لجميع المساحات المنزرعة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هناك تكليفات لجميع لجان المكافحة والإدارات الفنية الزراعية بمختلف المحافظات بضرورة تكثيف المرور على جميع المحاصيل الزراعية، وحل جميع المشاكل التى تواجه المزارعين، والاستماع إلى مشاكل المزارعين وآليات الحل بالتعاون مع الوزارة وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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