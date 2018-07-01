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صور.. الجالية المصرية بالسعودية تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 11:22 ص
صور.. الجالية المصرية بالسعودية تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو الجالية المصرية فى الرياض
كتب- هاشم الفخرانى
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نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى السعودية إحتفالا شعبياً حاشداً ضم رموز الجالية من المقيمين بجميع مناطق المملكة،  تحت رعاية السفير ناصر حمدى سفير جمهورية مصر العربية وتحت "شعار 30 يونيو ثورة شعب"

وقال حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمى للاتحاد بالسعودية، إن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب فوض جيشه العظيم لإنهاء فترة من أسوأ فترات حكم مرت بها مصر فى تاريخها المعاصر، هذه الثورة التى أرست مبادئ المواطنة والمساواة.
 
بدأ الحفل بالسلام الوطنى المصرى ثم كلمة المستشار إبراهيم حمزة نائباً عن السفير  ناصر حمدى سفير جمهورية مصر العربية الذى أثنى على الدور العظيم للشعب المصرى فى ثورته العظيمة وحث الحضور على التفانى فى العمل حتى نلحق ركب التطور، وقال إن ثورة 30 يونيو عبرت بمصر إلى بر الأمان وأشاد بالدور العظيم لجيش مصر ووقوفه مع إرادة الشعب.

 

الجالية المصرية فى الرياض
الجالية المصرية فى الرياض

 

وأشاد حنفى بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حمل كفنه على يده من أجل تراب مصر، وأشاد أيضا بدور أقباط مصر المسيحيين ووقوفهم المشرف خلال هذه الثورة.

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

وأشار إلى مقولة قداسة البابا تواضروس "لو حرقوا الكنائس سنصلى فى المساجد ونريد وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن". 

 

الاحتفالات بثورة 30 يونيو
الاحتفالات بثورة 30 يونيو

 

من جانبه أكد أحمد ذكى رئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة، فى كلمته خلال الاحتفال والتى استهلها بأن هذا الحفل هو يوماً فى حب مصر وفِى أحضان السعودية بلد المحبة وأرض الحرمين الشريفين. 

 

الاحتفالات بذكرى الثورة
الاحتفالات بذكرى الثورة

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مصر

الجالية المصرية فى السعودية

الرياض

ثورة 30 يونيو




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