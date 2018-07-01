صرف إعانات عاجلة للصيادين فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء، عن بدء وزارة التضامن الاجتماعى صرف الإعانات المقررة للصيادين فى بحيرة البردويل بمقر إدارة التضامن فى مدينة بئر العبد.

وتقرر صرف مبلغ 2000 جنيه لكل صياد يحمل بطاقة صيد ولا يمتهن أى حرفة أخرى، حيث إنه تمت الموافقة بصرف مبلغ 500 جنيه شهريا لكل صياد.

لحين افتتاح بحيرة البردويل، وتقوم الجمعية لخدمة أبنائها الصيادين بالتنسيق مع منطقة مصايد الثروة السمكية ومديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، بالتكليف من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى للجمعية بمساعدة وتسهيل الإجراءات لسرعة تقدم الصيادين لمنطقة مصايد بئر العبد لصرف الإعانات العاجلة للصيادين ببحيرة البردويل.