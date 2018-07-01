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صحيفة: هيئة الخدمات الصحية البريطانية تجرى استعدادات كبيرة لـ"بريكست"

الأحد، 01 يوليه 2018 02:27 م
صحيفة: هيئة الخدمات الصحية البريطانية تجرى استعدادات كبيرة لـ"بريكست" بريكست
لندن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تجرى استعدادات كبيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبى بدون التوصل لاتفاق لضمان حصول الهيئة على الأدوية والمعدات التى تحتاجها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذى للهيئة سيمون ستيفنز، قوله " إنه يجرى حاليا وضع مخطط عاجل لضمان استمرار حصول البريطانيين على الأدوية التى يحتاجونها" مضيفا أن وزارة الصحة البريطانية ووزارات أخرى يضعون مخططا عاجلا لضمان توريد الأدوية والمعدات فى ظل سيناريوهات مختلفة،و أن هذا سيتبلور حينما يتضح موقف بريطانيا فى وقت لاحق هذا الخريف.

وتابع ستيفنز "أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعمل على طمأنة موظفى الاتحاد الأوروبى أنه يحق لهم البقاء فى بريطانيا عقب خروجها من التكتل الأوروبى (بريكست) وتم توجيه طلبات لكل مستشفى فى بريطانيا لكى يتواصل مع موظفيه من باقى دول الاتحاد الأوروبي، لتذكيرهم بأن وزير الداخلية البريطانى، ساجد جاويد، وضع عملية واضحة تُمَكِّن الأشخاص من تقديم طلبات للبقاء فى بريطانيا".

وأشار إلى أنه بجانب الاعتماد على الموظفين الدوليين، ترغب الهيئة البريطانية فى تعزيز تدريب وتوافر الموظفين البريطانيين المُدَربين، لافتا إلى أن بريطانيا تستورد من الاتحاد الأوروبى حوالى 370 مليون عبوة دواء كل شهر، كما أن شركات الأدوية الكبرى فى بريطانيا ترسل كميات كبيرة من الأدوية للاتحاد الأوروبى.

 


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