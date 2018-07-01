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رئيس حزب التجمع: حزبنا أول الثائرين ضد الإخوان قبل 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 01:30 ص
رئيس حزب التجمع: حزبنا أول الثائرين ضد الإخوان قبل 30 يونيو سيد عبد العال رئيس حزب التجمع
كتبت إيمان على
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أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن الجماعة ورئيسها المعزول محمد مرسى هى من قادت نفسها لمصير 30 يونيو وما بعده، و التى كانت تمثل حدث شعبى غير مسبوق فى تاريخ مصر بنزول 33 مليون مواطن بالشارع .

ولفت رئيس حزب التجمع ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجماعة وقعت فى أخطاء لها علاقة بطريقة الحكم التى سارت عليه والانفصال عن الشعب، خاصة وأنهم حكموا بفكرهم وحدهم فقط ولم يستمعوا لتحذيرات القوى الوطنية حينها أو ما طالب به الشارع المصرى .

وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان فى انعزال تام عن الشارع وحكمه، وأن الجماعة تعاملت كأنها كيان فوق الشعب، وهو ما جعلها تنجح فى حشد متعاطفين معهم ليكونوا ضدهم ورافضين لسياستهم.

وأوضح أن حزب التجمع كان أول القوى السياسية التى ثارت فى وجه حكم الإخوان بعد شهرين فقط من حكمه، وهو ما جعله يقود تظاهرة كبيرة فى يوم 24 أغسطس 2012، لافتا إلى أن من بين ذلك الإعلان الدستورى و الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى وأعطى له صلاحيات مطلقة ، ووصل الأمر لأن تقع تحركات واحتجاجات فى ريف مصر نتيجة تسلط الإخوان وتحكمهم التى وصلت إلى حد التصدر بالجلسات العرفية فى الأرياف  .

وأشار إلى أنه بمعاملة الشعب معهم فقد تكشف لهم أن الجماعة كاذبة فى كل شىء، وتسعى للهيمنة والسيطرة على كافة مقاليد الدولة من بينها اخضاع القضاء لسلطتهم وهو ما قوبل بالرفض المطلق .

 

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