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جهود أمنية.. ضبط 1906 قضية تيار كهربائى فى حملة اليوم الواحد بالمحافظات

الأحد، 01 يوليه 2018 01:16 م
جهود أمنية.. ضبط 1906 قضية تيار كهربائى فى حملة اليوم الواحد بالمحافظات سرقة الكهرباء-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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يواصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى.

 

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى .

 

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط مايلى فى مجال ضبط قضايا سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد تم ضبط 1906 قضية متنوعة و 136 القاهرة - 310 الجيزة – 89 القليوبية – 129 الإسكندرية - 450 البحيرة - 70 مطروح - 20 الغربية - 20 المنوفية - 25 كفرالشيخ - 128 الدقهلية– 68 الشرقية - 20 دمياط - 10 بورسعيد - 20 الإسماعيلية - 10 السويس - 4 جنوب سيناء - 70 المنيا - 100 بنى سويف- 70 الفيوم - 85 أسيوط - 15 سوهاج – 17أسوان – 9 قنا – 10 الأقصر – 21 البحر الأحمر.

 

من بينهم 1901 قضية سرقة تيار كهربائى و 5 قضايا مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام سرقات التيار الكهربائى تم تنفيذ 180 حكم حبس جزئى .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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