بولتون وبوتين يبحثان قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية

رويترز

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأحد، إنه بحث قضية المخاوف من التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن حكومته لم تتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأضاف بولتون لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة (سى.بى.إس) "كانت مسألة التدخل في الانتخابات من بين ما تحدثنا عنه بالطبع". وقال إنه أثار مسألة انتخابات 2016 والأنشطة الروسية فى انتخابات الكونجرس المقبلة مع بوتين.

ونقل عن بوتين قوله "لم تتدخل الدولة الروسية في 2016".