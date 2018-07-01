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الأحد، 01 يوليه 2018 04:55 م
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بولتون وبوتين يبحثان قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية

الأحد، 01 يوليه 2018 03:46 م
بولتون وبوتين يبحثان قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
رويترز
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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأحد، إنه بحث قضية المخاوف من التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن حكومته لم تتدخل في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأضاف بولتون لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة (سى.بى.إس) "كانت مسألة التدخل في الانتخابات من بين ما تحدثنا عنه بالطبع". وقال إنه أثار مسألة انتخابات 2016 والأنشطة الروسية فى انتخابات الكونجرس المقبلة مع بوتين.

ونقل عن بوتين قوله "لم تتدخل الدولة الروسية في 2016".

 


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