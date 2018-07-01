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الأحد، 01 يوليه 2018 11:45 م
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برلمانيون يطالبون ماى بإظهار الشجاعة فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 01 يوليه 2018 10:45 م
برلمانيون يطالبون ماى بإظهار الشجاعة فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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طالب أعضاء بحزب المحافظين، الأحد، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالوقوف بشجاعة أمام مسؤولى الاتحاد الأوروبى ومجابهة طلبات مفاوضى بروكسل.

جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك "دعوة أخيرة" للمملكة المتحدة لإيضاح موقفها من الخروج من الاتحاد (بريكسيت) – حسبما ذكرت صحيفة الديلى إكسبريس، وأرسل نحو 30 عضوا محافظا خطابا إلى ماى يطالبونها بإظهار الشجاعة فى مفاوضات بريكسيت الجارية.

وانتقد المشرعون البريطانيون محاولات الاتحاد الأوروبى الإبقاء على المملكة المتحدة على مقربة من بروكسل قدر الإمكان، وطالبوا بعدم تمديد فترة العامين المخصَصين للانسحاب الذى يبدأ فى مارس 201، وقال المشرعون: "يجب ألا نظل مرتبطين بمؤسسات الاتحاد الأوروبى إذا كان ذلك يعيق قدرتنا على ممارسة سيادتنا كأمة مستقلة".

 


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