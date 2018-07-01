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الأحد، 01 يوليه 2018 12:08 م
خالد صلاح
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اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثى جنوبى الحديدة

الأحد، 01 يوليه 2018 11:10 ص
اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثى جنوبى الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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اندلعت مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثى الانقلابية جنوبى مدينة الحديدة غربى اليمن.

وقالت مصادر عسكرية - فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز - عربية) اليوم الأحد، "إن الاشتباكات اندلعت فى منطقة الدريهمى جنوب الحديدة، حيث تسعى القوات المشتركة لتحرير المدينة.. موضحة أن الاشتباكات تركزت فى مناطق وادى الرمان والقازة والحمدية وأشجار الدوم جنوب غرب المديرية، وبالقرب من مناطق الجحبا".

وتحاول المليشيات الحوثية قطع خط الإمداد فى الساحل باتجاه منصة العروض ومطار الحديدة، فيما تعمل القوات المشتركة، وبدعم من التحالف العربي، على تأمين المناطق التى حررتها فى محافظة الحديدة على الساحل الغربى فى اليمن.. وبعد استعادة المطار، باتت المقاومة اليمنية على مشارف مدينة الحديدة وتستعد لتحريرها، ودحر ميليشيات الحوثى المتمردة من الميناء الاستراتيجى.

 


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