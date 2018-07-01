المرور: انتهاء أعمال إصلاحات كوبرى 15 مايو وسط انتشار الخدمات

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية، بعد انتهاء أعمال الإصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت عن إجراء إصلاحات للكوبرى بدء من الساعة 1 صباح الجمعة حتى 6 صباح اﻷحد، و تم إجراء عملية الغلق بالتناوب ونفذت اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلا و نهارا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.