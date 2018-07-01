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الكوريتان تستأنفان تشغيل الخط الساخن للاتصالات البحرية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:02 ص
الكوريتان تستأنفان تشغيل الخط الساخن للاتصالات البحرية زعماء كوريا الشمالية والجنوبية
سول (رويترز)
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 قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فى بيان إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أعادتا فتح قناة الاتصال البحرية، اليوم الأحد، لتجرى السفن من البلدين اتصالات باللاسلكي.

وذكرت الوزارة أن زورق دورية من كوريا الشمالية استجاب على الفور عندما تلقى اتصالا من البحرية الكورية الجنوبية عبر قناة لاسلكى دولية فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد فى البحر الغربي، وبذلك جرى إعادة قناة الاتصال البحرية لأول مرة منذ عشر سنوات.

وقال مسؤول من الوزارة إن الخطوة تظهر أن الكوريتين "تتخذان خطوات عملية" للالتزام بالاتفاقات التى أبرمت فى 27 أبريل عندما قرر زعيما البلدين نزع فتيل التوترات العسكرية بالتدريج.

 

 


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