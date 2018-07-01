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القوى العاملة: اليوم الأحد بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص

الأحد، 01 يوليه 2018 05:00 ص
القوى العاملة: اليوم الأحد بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الأحد أول يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من اليوم السبت 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى نص على أن يكون يوم الأحد أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العام والخاص، بدلا من السبت 30 يونيو ذكرى الثورة.

 

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.


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