القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تشهد سماء الوطن العربى وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر فى قبة السماء، فى ظاهرة مُشاهدة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضعة ساعات، وسيلاحظ أن المريخ أصبح الآن فى غاية اللمعان وهذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب، وابتداء من مطلع يوليو سيكون لمعان المريخ حوالى 8 مرات لمعان زحل، وبنهاية الشهر سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ15 مرة لمعان زحل .

وتابعت: "من المعروف أنه ليس من المعتاد أن يفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشترى والذى سيكون أيضا مُشاهدا فى قبة السماء، فالمشترى رابع ألمع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة، ولكن بالفعل المريخ سوف يفوق لمعانه لمعان المشترى خلال الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر 2018" .

جدير بالذكر أن المريخ برغم وقوعه فى أقرب مسافة من الأرض إلا أنه سيبقى كنقطة ضوئية براقة ذات لون برتقالى مائلة للحمرة عند رصده بالعين المجردة، ولن يظهر كبيراً مثل القمر البدر ابداً و لرؤية قرص الكوكب هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.