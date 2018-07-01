القبض على متهم بقتل باكستانى بالسعودية أثناء سرقة سائق بالإكراه فى السلام

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل، أثناء محاولته سرقة سائق توك توك بالإكراه، وتبين أن المتهم هارب من قضية قتل باكستانى الجنسية بالسعودية، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد النقيب على عماد الدين معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، الحالة الأمنية بمنطقة مساكن إسكندرية، حيث تناهى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط "هلال ر م" 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، أثناء شروعه فى سرقة دراجة بخارية " توك توك " كرها عن قائدها "أحمد ط ج" 17 سنة، سائق توك توك، والمصاب بجرح قطعى بالوجه والرقبة.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه أثناء سيره بمنطقة أبو رجيله استوقفه المتهم، وطلب منه توصيله لمنطقة مساكن إسكندرية، وفور وصولهما هدده بالسلاح الأبيض حيازته بقصد سرقة الدراجة قيادته بالإكراه، وحال مقاومته تعدى عليه محدثاً إصابته، فاستغاث بالقوات، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

ومن خلال الكشف علي المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه بالمملكة العربية السعودية على ذمة قضية قتل، وبمراجعة الشرطة الدولية "الإنتربول" بقطاع الأمن العام تبين أن المتهم مطلوب لدى السلطات بالمملكة العربية السعودية فى واقعة قتل باكستانى الجنسية بتاريخ 3/1/2018 ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.