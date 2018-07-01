التعليم: طلاب فى لجان بالقاهرة والدقهلية صوروا أسئلة الفلسفة للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الفلسفة والمنطق اليوم.

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بالتوصل إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وضبطهم بمحافظتي الدقهلية والقاهرة حيث قاموا بالنشر بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.