التعليم: طلاب فى لجان بالقاهرة والدقهلية صوروا أسئلة الفلسفة للثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الفلسفة والمنطق اليوم.
صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بالتوصل إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وضبطهم بمحافظتي الدقهلية والقاهرة حيث قاموا بالنشر بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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