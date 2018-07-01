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أسامة هيكل: خروج قانون الصحافة والإعلام للنور خلال أيام.. ومهاجموه لم يدرسوه

الأحد، 01 يوليه 2018 02:24 م
أسامة هيكل: خروج قانون الصحافة والإعلام للنور خلال أيام.. ومهاجموه لم يدرسوه أسامة هيكل - رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الرد النهائى من مجلس الدولة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لعرضه للمناقشة النهائية فى البرلمان على الجلسات العامة، لافتًا إلى أن القانون سيرى النور خلال أيام قليلة بعد الرد النهائى من مجلس الدولة .

 

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظات نقابة الصحفيين وصلت إلى مجلس النواب وإلى لجنة الثقافة والإعلام، وسيتم دراستها، ولكن المجلس سيأخذ بكل الملاحظات المنطقية والضرورية، وليس أى ملاحظات .

 

وتابع هيكل:  "من المؤسف أن يتم الهجوم على القانون من بعض الأشخاص وظهوره فى وسائل الإعلام وقيامهم بذكر أشياء ومواد ليست موجودة من الأساس فى القانون، وهو ما يثير الجدل أن هناك من لا يقرأ القانون ويقوم بالهجوم عليه"، مشيرًا إلى أن الأغلبية المطلقة فى البرلمان موافقة على القانون وعلى كل مواده، ولا يوجد عليه اعتراضات فى المجلس، مضيفًا: "فلم يتغير فيه شيئا إلا الضرورية فقط ولن يأخذ بأى شيء آخر، فالقانون سيرى النور خلال الفترة المقبلة بعد عودته من مجلس النواب والتصويت عليه فى الجلسة العامة فى البرلمان ".


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