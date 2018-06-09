نقابة الأطباء تجتمع برؤساء المحافظات لمناقشة قانونى المعامل والمسئولية الطبية

اجتمع مجلس النقابة العامة للأطباء، والنقباء الفرعيين والأمناء بنادى الأطباء بالبحر الأعظم، وذلك لمناقشة المشاكل التى تتعرض لها المهنة والأطباء والنقابة، والتى سيتم عرضها على الجمعية العمومية الطارئة التى سوف تعقد يوم الجمعة 22 يونيو الجارى، وقد استمر اللقاء إلى ما بعد الإفطار، واتفق الجميع على ضرورة عقد هذا اللقاء بشكل دورى ربع سنوى .

وقد ناقش الاجتماع المحاور الآتية :

التعدى على المهنة، وتم الاتفاق على ضرورة تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى كلية العلوم الصحية وتغيير مسمى الخريج من أخصائى إلى مشرف صحى، والترحيب بالخطوات التى تم إنجازها فى هذا الصدد، وقانون المعامل: العمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب .

الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى: الترحيب بالحكم النهائى بعدم جواز الفصل بينهما ومناقشة ضرورة تنفيذه على الأرض .

التعدى على الأطباء :وناقشوا قانون المسئولية الطبية، مشيرين إلى ضرورة العمل على إعادة صياغة القانون وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت، ووضع بروتوكول واضح لتنظيم الاستدعاء للنيابة، وبحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى .

التعسف الإدارى، وضع قواعد عادلة لندب الأطباء داخل أو خارج المحافظة، حافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة. أما رسوم الدراسات العليا، وأكدوا ضرورة العمل على تطبيق القانون 14 والمعدل بالقانون 137 وتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا وضرورة تطبيق نفس قواعد الزمالة على البورد المصرى، العمل على تنفيذ الأحكام القانونية واجبة النفاذ وفى مقدمتها حكم بدل العدوى .