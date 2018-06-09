مياه الجيزة: طوارئ لاستقبال العيد.. ودخول محطة جزيرة الدهب الخدمة آخر سبتمبر

كتب إبراهيم سالم

أكد المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الشركة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى فى محطات مياه الشرب والصرف، وفقا لتعليمات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل رقم الخط الساخن لتلقى الشكاوى بالمحافظة وهو 125، وذلك خلال احتفالات عيد الفطر المبارك للتغلب على أى ضغوطات على المحطات.

وأضاف أحمد، أنه يتابع الشكاوى باستمرار ويوجه سيارات مياه الشرب فى الأماكن التى تعانى من مشكلات فور الإبلاغ عن ذلك على الفور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحسن كبير فى عدد من المناطق بعد دخول محطات مياه الشرب بها الخدمة منها محطة جزيرة الدهب والتى من المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى 30 سبتمبر المقبل، ومحطات منشية القناطر والحوامدية وتوسعات محطة أطفيح.

وأشار، إلى أن مناطق إمبابة الوراق والعجوزة والدقى مناطق تنعم بالمياه بشكل مستمر وفقا للمتاح من قبل الجهاز التنفيذى.