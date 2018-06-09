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محلب ومحافظ الجيزة يتفقدان نفق النهضة.. وإعلان تشغيله نهاية العام الجارى

السبت، 09 يونيو 2018 12:45 م
محلب ومحافظ الجيزة يتفقدان نفق النهضة.. وإعلان تشغيله نهاية العام الجارى المهندس إبراهيم محلب واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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تفقد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير، ظهر اليوم، مشروع إنشاء نفق النهضة لمتابعة مراحل التنفيذ ومعدلات الآداء بمنطقة جامعة القاهرة.

 

وقدم نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، شرح عن الأعمال التى تمت بالنفق منذ بدء العمل به في 2015 حتى اليوم.

 

وأكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، أن المهندس إبراهيم محلب طالب الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال ليتم الانتهاء من النفق بنهاية العام الجارى، نظرًا لأهميته القصوى فى حل أزمة التكدس المرورى بمنطقة جامعة القاهرة وميدان النهضة.

 

وأضاف نائب محافظ الجيزة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التكلفة الإجمالية لنفق النهضة بلغت 406 ملايين جنيه وأن المحافظة ساهمت فى النفق بـ100 مليون جنيه، ويبلغ طول النفق 1700 مترًا فى الاتجاهين، كل اتجاه 7 أمتار، ومزود بأحدث وسائل السلامة والأمان، ومن شأنه إلغاء التقاطعات ورفع الطاقة الاستعابية وتوفير الوقت ويقع النفق بمنطقة بها العديد من المنشأت الهامة والحيوية.

 

وأشار الهراس إلى أنه من المقرر أن تتم المرحلة الأولى من النفق نهاية يونيو الجارى، على أن يتم افتتاح النفق بالكامل ودخوله الخدمة نهاية العام الجارى.

 

حضر الجولة اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومحسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندسة هويدا عباس وكيل وزارة الإسكان.


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