محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

كتب محمد محسوب

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى 6 سبتمبر المقبل محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

"اليوم السابع" يجيب في النقاط التالية على كافة اللأسئلة المتعلقة بالقضية والمحطات مرت بها منذ بدايتها.

1- ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين فى يوليو 2017

2-المتهمان فى القضية هما "أحمد.م"، و"هانى. م"، المديرين العموميين بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت".

3- استغلا خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 وظيفتيهما فى الإضرار العمدي بالمال العام.

4-المتهمان قاما بتشغيل مليون بطاقة ذكية، و حققا كسبا غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه.

5- تلاعبا بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم..

6- المتهمان سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة، وكروت أخري موقوفه لما يزيد عن مليون بطاقة، ما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف

7- المتهمان تضخمت ثروتيهما وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016، حيث تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار مرتفعة جدا، وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية، بالإضافة إلى وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة.

8- أحيلا لمحكمة الجنايات في 20 يوليو 2017

9- محكمة الجنايات نظرت القضية أكثر من مرة وأجلت أكثر من مرة.

10- سيتم نظر القضية بجلسة 6 سبتمبر المقبل.