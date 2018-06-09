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محامى عائلة أسطورة الملاكمة محمد على لترامب: لا نحتاج لعفو

السبت، 09 يونيو 2018 07:32 ص
محامى عائلة أسطورة الملاكمة محمد على لترامب: لا نحتاج لعفو محمد على كلاى أسطورة الملاكمة
واشنطن (رويترز)
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أثار التصريح الذى أدلى به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة، وقال فيه إنه قد يصدر عفوا عن أسطورة الملاكمة محمد على ردا فوريا من ورثة بطل الملاكمة الراحل فى الوزن الثقيل.

وقال رون تويل محامى ورثة محمد على وأرملته لونى "نقدر مشاعر الرئيس ترامب ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري. المحكمة الأمريكية العليا ألغت إدانة على بقرار صدر بالإجماع فى 1971 . لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو". وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع فى كندا إنه يفكر فى إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم على الذى توفى عام 2016.

وقال ترامب" أفكر فى شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية فى ذلك الوقت. ذكراه تحظى بشعبية الآن . إننى أفكر فى محمد على . أفكر فى ذلك بشكل جدى تماما".

ورفض على دخول الجيش الأمريكى عام 1967 خلال حرب فيتنام قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ولم يُسجن على مطلقا فى الوقت الذى استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفى عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامى الذى تم الاتصال به هاتفيا بمنزله فى فيرجينيا إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لونى على بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترامب فى إصدار عفو فى ضوء إلغاء إدانة على . ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.

 

 


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