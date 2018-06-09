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قبرص تبدأ بناء أكبر "كازينو" فى قارة أوروبا

السبت، 09 يونيو 2018 02:00 ص
قبرص تبدأ بناء أكبر "كازينو" فى قارة أوروبا الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس
(أ ف ب)
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بدأت قبرص بناء مجمع يضم منتجعاً وصالات كازينو سيكون الأكبر من نوعه فى أوروبا بكلفة تبلغ 550 مليون يورو (650 مليون دولار)، وسيوفر آلاف فرص العمل فى الجزيرة المتوسطية.

وشارك الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس فى وضع حجر الاساس لمجمع "مدينة الاحلام المتوسطية" فى مدينة ليماسول فى جنوب الجزيرة، معتبرا انه اكبر مشروع استثمارى فى تاريخ قبرص.

وقال الرئيس القبرصى "إنه يوم تاريخى للاحتفاء بمعلم ضخم". وتابع اناستاسيادس "سيُفتتح اول منتجع يضم صالة كازينو فى قبرص واحد معالم المنطقة بحلول 2021".

وتوقع اناستاسيادس ان يوفر المشروع نحو اربعة آلاف فرصة عمل سنويا خلال مرحلة البناء وان يخلق 6500 وظيفة بدوام كامل بعد انجاز البناء.

وبحسب تقديرات الحكومة القبرصية فان المنتجع سيضخ نحو 700 مليون يورو، ما يعادل اربعة بالمئة من اجمالى الناتج المحلي، اعتبارا من عامه التشغيلى الثاني، وسيستقطب 300 الف سائح جديد.

وسجلت قبرص رقما قياسيا فى اعداد السياح الوافدين اليها العام الماضى مع 3,65 ملايين سائح، انفقوا 2,6 مليار يورو.

وساهم ازدهار قطاع السياحة القبرصى فى عودة اقتصاد الجزيرة الى النمو بعد صفقة انقاذ للجزيرة بقيمة 10 مليارات يورو فى مارس 2013 لمنع انهيار القطاع المصرفي.

وسيضم المجمع 500 غرفة فندفية وصالة العاب بمساحة 7500 متر مربع ومركزا للمعارض تفوق مساحته 9600 متر مربع.

وسيضم المنتجع الذى تملكه شركة ماكاو ميلكو الدولية وشريكتها القبرصية "قبرص فاسوري" 136 طاولة ميسر و1200 آلة العاب و11 مطعما، وسيكون الاول من نوعه الذى يضم كازينو فى الشطر الجنوبى من قبرص المعترف به دوليا.

وستشهد ليماسول خلال هذا الشهر افتتاح كازينو موقت، كما سيتم افتتاح كازينوهات اصغر فى مدن اخرى بينها العاصمة نيقوسيا.

وفى حين لا يوجد أى كازينو حاليا فى جنوب الجزيرة، تنتشر الكازينوهات فى الجزء الذى تحتله تركيا من قبرص ولا تعترف به سوى أنقرة، منذ فترة طويلة، لكن معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التى تحظى بنفوذ واسع ومخاوف العديد من القبارصة اليونانيين من المخاطر الاجتماعية لمثل هذا المشروع، أخرت اقراره.

 


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