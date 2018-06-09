قاضية تعترض إطلاق سراح معتقل أمريكى لدى العراق

(أ ف ب)

اعترض القضاء الأمريكى الجمعة مشروعا للبنتاجون يقضى بالافراج فى سوريا عن أمريكى يشتبه بأنه ينتمى إلى تنظيم داعش ومعتقل حاليا فى العراق، الأمر الذى اعتبره محاميه "حكما بالاعدام".

وأرجأت القاضية تانيا شوتكان من المحكمة الفدرالية فى واشنطن، قرارها الى 20 يونيو طالبة من الحكومة أن تحلّ حتى ذلك الحين مسائل تبدو متضاربة متعلقة بالأمن القومى والحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين.

وتصف السلطات الأمريكية المعتقل الذى ولد فى الولايات المتحدة ، بأنه "مقاتل عدو". الا أنه لم تتم إدانته ويجب إذا إطلاق سراحه.

وتساءلت القاضية شوتكان الجمعة لماذا تريد وزارة العدل "الإسراع" فى الافراج عن هذا المعتقل الذى لم يتمّ الكشف عن هويته، فى بلد يشهد حربا وحيث توصى الادارة الأمريكية رعاياها بـ"كتابة وصيّاتهم" قبل السفر اليه.

ويُشتبه بأن يكون المعتقل قاتل فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا حيث أوقف. إلا أنه يؤكد أنه قصد هذا البلد بصفته صحفيا.

وسلّم الرجل نفسه لقوات سوريا الديمقراطية فى سوريا فى سبتمبر 2017، وتم نقله فى ما بعد الى العراق حيث استجوبه محققون أمريكيون.