عاهل الأردن يقدر دعوة خادم الحرمين لعقد اجتماع رباعى لمناقشة الأزمة الاقتصادية

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الديوان الملكى الهاشمى، أن الملك عبد الله الثانى وولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، يشاركان فى اجتماع دعا إليه العاهل السعودى الملك سلمان، لمناقشة دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، ويضم الاجتماع مع السعودية والأردن، الإمارات والكويت.

وكتب حساب الديوان الملكى عبر "تويتر": "جلالة الملك يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد يشارك فى مكة المكرمة، فى اجتماع دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، ويضم الأردن والكويت والإمارات، لمناقشة دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها".

وأضاف الحساب: "أعرب جلالة الملك عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التى تربط الأردن مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة فيه، التى ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه فى مختلف الظروف".



