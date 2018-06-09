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صور.. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمانى شهيدين سقطوا فى "مليونية القدس"

السبت، 09 يونيو 2018 01:24 م
صور.. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمانى شهيدين سقطوا فى "مليونية القدس" جنازة شهيد فلسطينى
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز – أ ف ب)
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شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، جثمانى الشهيد يوسف الفصيح، البالغ من العمر 29 عامًا، والشهيد هيثم الجمل، البالغ من العمر 15 عامًا، حيث خرجت جنازة الأول من مدينة خان يونس، فيما خرجت جنازة الثانى فى رفح بجنوب قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، الجمعة، أن 4 فلسطينيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات على الحدود الشرقية للقطاع كما أصيب 5 من الصحفيين اثنان منهم بالرصاص الحى، ضمن مسيرات عرفت باسم "مليونية القدس".

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إن الشاب يوسف الفصيح (29 عاما) استشهد شرق غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، كما أعلنت استشهاد الطفل هيثم الجمل (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة "استشهاد زياد البريم، برصاص الاحتلال شرق خان يونس (جنوب القطاع)"، كما أعلنت "استشهاد عماد أبو درابى (26 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا (شمال)"، بينما أصيب أكثر من 600 فلسطينى بجروح بينهم نحو 120 أصيبوا بالرصاص الحى، 7 منهم فى حال الخطر وذلك خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلى.

 

جنازة شهيد فلسطينى فى قطاع غزة
جنازة شهيد فلسطينى فى قطاع غزة

 

جثمان الشهيد الفلسطينى هيثم الجمل
جثمان الشهيد الفلسطينى هيثم الجمل

 

بكاء والدة شهيد فلسطينى خلال تشييع جثمانه
بكاء والدة شهيد فلسطينى خلال تشييع جثمانه

 

بكاء أسرة شهيد فلسطينى فى قطاع غزة
بكاء أسرة شهيد فلسطينى فى قطاع غزة

 

حزن شديد بين أفراد أسرة شهيد فلسطينى
حزن شديد بين أفراد أسرة شهيد فلسطينى

 

بكاء زوجة شهيد فلسطينى فى مليونية القدس
بكاء زوجة شهيد فلسطينى فى مليونية القدس

 

بكاء وحزن على شهيد فلسطينى فى مليونية القدس
بكاء وحزن على شهيد فلسطينى فى مليونية القدس

 

سيدة تقبل رأس الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح
سيدة تقبل رأس الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح

 

جثمان الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح
جثمان الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح

 

تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح
تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى يوسف الفصيح

 

حزن وبكاء الأطفال الفلسطينيين على الشهداء
حزن وبكاء الأطفال الفلسطينيين على الشهداء

 

بكاء أطفال شهيد فلسطينى فى مليونية القدس
بكاء أطفال شهيد فلسطينى فى مليونية القدس

 

 

 

 


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