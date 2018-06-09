صورة اليوم.. زعماء مجموعة السبع الكبرى فى مواجهة ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وكالة الأنباء رويترز، صورة للرئيس الأمريكى يجلس فى مواجهة أعضاء مجموعة السبع الكبرى (بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – اليابان- كندا).

وتظهر الصورة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يجلس على كرسى ويقف فى وجهه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء اليابان شينزوا آبى.

وسادت الخلافات بين أعضاء مجموعة السبع، خلال الاجتماعات التى عقدت فى مقاطعة كيبك الكندية، فى ظل أزمة تجارية كبرى، بسبب الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات الصلب والألمونيوم والواردة من أوروبا وكندا.

وغادر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأراضى الكندية، بعد انتهاء قمة مجموعة السبع فى مقاطعة كيبك، متوجهاً فى رحلة طويلة ستأخذه إلى سنغافورة حيث ستعقد القمة بينه وبين الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون صباح الثلاثاء القادم.