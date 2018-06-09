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السبت، 09 يونيو 2018 05:59 م
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حبس الفتاة المتهمة بحرق أسرتها فى عين شمس انتقاما منهم 4 أيام

السبت، 09 يونيو 2018 05:00 م
حبس الفتاة المتهمة بحرق أسرتها فى عين شمس انتقاما منهم 4 أيام حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس الفتاة المتهمة بإشعال النيران فى شقة أسرتها، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك انتقاما منهم لرفضهم خطبتها لشاب، ما تسبب فى مصرع والدتها وأختها وإصابة والدها.

أدلت الفتاة المتهمة بقتل شقيقها ووالدتها حرقا، باعترافات تفصيلية أمام محمد جمال وكيل نيابة عين شمس، وقالت الفتاة إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب، واتفق معها على خطبتها ولكن فى كل مرة كانت أسرتها ترفض خطبتها.

وأضافت فى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بينها وبين والداتها بسبب رفضها الارتباط بالشاب الذى تقدم لخطبتها، فسكبت "كيروسين" فى الغرفة وأشعلت النار بها وكانت بداخلها والدتها وشقيقها وحاول والدها إطفاء الحريق.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب حريق داخل شقة أسفر عن وفاة طالب وربة منزل وإصابة عامل تم نقله للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات فى منطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل ونجلتها وإصابة زوجها.


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