تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بطريقة "التسلق" فى البساتين 15 يومًا

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة البساتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أثناء مرور الرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، على رأس قوة من المباحث، فى شارع النصر، دائرة القسم، اشتبه فى توك توك يسير عكس الاتجاه، وباستيقافه حاول قائده وراكب معه الفرار، إلا أن القوة تمكنت من ضبطهما، وهما "ا.م" 24 سنة و"ع.ا" 25 سنة، عاطلين، بتفتيش التوك توك عثر بداخله على جهاز لاب توب، وهاتف محمول، ومفتاح سيارة ملاكى، وسلاح نارى "فرد خرطوش".

بمواجهتهما أمام المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفا بسرقة المضبوطات، من شقة بمنطقة الكويتية، دائرة القسم، عن طريق التسلق، والسلاح النارى للدفاع عن النفس، وبإرشادهما تم الذهاب للشقة واستدعاء صاحبها وتعرف على المسروقات، ووجه لهما تهمة سرقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.