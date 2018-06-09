بابا الفاتيكان يحذر من البحث المتواصل عن الوقود الأحفورى

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حذر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، من "البحث المتواصل" عن الوقود الأحفورى، وحثّ على إنشاء تجمع للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط ومستثمرى البترول والمسئولين فى قطاع النفط لتلبية احتياجات العالم من الطاقة مع حماية البيئة والفقراء.

وقال البابا فرانسيس، فى تصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، إن الطاقة من متطلبات الحضارة، لكن استخدام الطاقة لا يجب أن يدمر الحضارة، جاءت كلمة البابا فرانسيس فى مؤتمر تغير المناخ فى الفاتيكان، والذى حضره مسئولون تنفيذيون رفيعو المستوى فى قطاع النفط ، وشاركت فى رعايته جامعة نوتردام.

وأضاف البابا، خلال كلمته، أن ما يُقدر بنحو مليار شخص ما زالوا يفتقرون للكهرباء، مُشيرًا إلى أن الحصول على الطاقة يُعد مصدرًا هامًا للهروب من الفقر، وحذر من الفشل فى تقليل استخدام الوقود الأحفورى، والذى سيؤدى إلى سلسلة من التغيرات المناخية الخطيرة بسبب الارتفاع الكارثى فى ​​درجة حرارة الأرض، واكتساب البيئات طابع أكثر قسوة مناخيًا، فضلا عن ارتفاع مستويات الفقر، وأشار إلى أن الفقراء هم أكثر الناس معاناة من ويلات الاحتباس الحرارى بسبب نقص المياه وسوء الأحوال الجوية، والتى بدورها تدفع إلى الهجرة الجماعية.