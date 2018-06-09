البيئة تنفذ برنامج توعية لقائدى المركبات والمواطنين بأهمية ضبط السيارات

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لعادم المركبات، (المركز الفنى لعادم المركبات) برنامج توعية لقائدى المركبات والمواطنين بأخطار انبعاثات عادم المركبات وأهمية ضبط السيارات والحفاظ على البيئة وذلك بالطرق السريعة خارج إقليم القاهره الكبرى، فى إطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة 2018، والذى يأتى هذا العام تحت شعار"التغلب على التلوث من البلاستيك".

حيث تم تنفيذ تلك الحملات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على مدار الأسبوع الماضى بعدد من الطرق وهى: (طريق شبرا الزراعى، والطريق الدائرى الشرقى المنطقة الأولى، وطريق القوس الغربى، ميدان المؤسسى).

وقد تضمنت الحملات توزيع عدد من الملصقات تتناول أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على البيئة من خلال ضبط السيارات وعمل الفحص الدورى لها وكذلك دور المواطن فى استخدام وسائل النقل الجماعى وقد أبدى السادة المواطنين والضباط ردود فعل إيجابية تجاه هذا النوع من برامج التوعية.

جدير بالذكر أن خطة الإدارة العامة لعادم المركبات بوزارة البيئة تتضمن متابعة برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور، والذى يشمل المرور على وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومتابعة عمليات الفحص داخلها وكفاءة عمل الأجهزة ومدى تطبيق قانون البيئة من خلال لجنة مشكلة من الإدارة العامة للمرور والمركز الفنى لعادم المركبات التابع لجهاز شئون البيئة والشركات الموردة للأجهزة لكل وحدة مرور ومتابعة برنامج الفحص بوحدات المرور بالمحافظات التى تم تطبيق البرنامج بها وإعداد التقارير.

وتشمل الخطة أيضا حماية البيئة من انبعاثات الدراجات البخارية، وتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات على الطرق بالمحافظات بالتعاون مع الأفرع الأقليمية لجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات، ومتابعة برنامج فحص وضبط أسطول اتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك تقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة العاملين بالفروع التابعة لجهاز شئون البيئة - هيئة النقل العام - ضباط الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات. والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز الفحص الفنى النموذجية.