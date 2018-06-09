الاحتلال الإسرائيلى يهاجم الصيادين قبالة سواحل غزة

غزة (أ ش أ)

استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة، مراكب الصيادين قبالة سواحل غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية" إن زوارق الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل متفرق ومتقطع صوب مراكب الصيادين بمسافة لا تتعدى 4 أميال بحرية فى بحر غزة، وتحديدا قبالة منطقة السودانية، ولم يبلغ عن إصابات فى صفوف الصيادين.

وتتعرض قوارب الصيادين بشكل شبه يومى لمضايقات من الزوارق المنتشرة على طول سواحل القطاع، وينجم عنها إصابات بصفوف الصيادين إلى جانب إلحاق أضرار مادية بقواربهم.

يأتى الاستهداف ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذى أبرم فى 26 أغسطس 2014، ومن ضمن شروطه زيادة مسافة الصيد البحر لستة أميال ثم إلى 12 ميلا.

وفى الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين بعد مداهمة منزليهما فى بيت فجار، جنوب بيت لحم.

كما اعتدت قوّة عسكرية إسرائيلية بالضرب على الناشط عارف جابر وأفراد عائلته بعد اقتحام منزله فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت منزل جابر بحارة جابر قرب المسجد الإبراهيمى فى الخليل، واعتدت عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وكان جنود الاحتلال هددوا الناشط جابر بالقتل بعد توثيقه حادثة إطلاق النار على الشهيد رامى صبارنة فى الحى الذى يسكنه الأسبوع الماضى.