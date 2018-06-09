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إصابة موظف وزوجته فى حريق بمنزلهما نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 10:19 ص
إصابة موظف وزوجته فى حريق بمنزلهما نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية حريق
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب موظف وزوجته بحروق نارية بقرية جزى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر نشوب حريق هائل بالمنزل نتيجة تسرب الغاز أثناء إعداد الطعام، وتم نقلهم الى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى منوف العام باستقبالها كل من، "ش .ع. ع" 37 عاما موظف مصاباً بحروق نارية بالوجه والساقين  من الدرجات الثلاث، بنسبة 25%، وزوجته "ا .ع. ا" 34 عاما ربة منزل، ومقيمان قرية جزى – دائرة المركز مصابة بحروق نارية بالوجه والذراعين والقدمين من الدرجات الثلاث بنسبة 25%.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين قررا أنه أثناء قيام الثانية بإعداد الطعام حدث تسرب للغاز، مما أدي لاشتعال النار بهما، وحدوث إصابتهما ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  2662 إدارى مركز منوف لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 


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