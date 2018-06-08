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مقتل 34 عنصرا من القوات السورية وتنظيم "داعش" فى اشتباكات بالبادية

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:56 ص
مقتل 34 عنصرا من القوات السورية وتنظيم "داعش" فى اشتباكات بالبادية الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت مصادر سورية، اليوم الجمعة، بمقتل 34 عنصرا فى اشتباكات بين القوات السورية وتنظيم "داعش"، فى البادية السورية .

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - أن القتلى هم 22 عنصرا من القوات السورية و12 مسلحا من التنظيم، وأن الاشتباكات وقعت فى بادية السويداء فى المنطقة الممتدة بين ريفى حمص الشرقى ودير الزور، مؤكدة أن القوات السورية تحقق تقدما فى المنطقة على مسلحى التنظيم .

وفى إدلب، أشارت المصادر إلى مقتل نحو 18 شخصا فى غارة جوية استهدفت بلدة زردنا فى ريف المحافظة، موضحا أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة نحو 50 شخصا بجروح، مرجحا ارتفاع أعداد الضحايا.

 


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