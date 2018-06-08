مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حاث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة ــــ المنيرة" بالوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى الى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الشركة 8، ما أسفر عن مصرع أحمد نجاح 37 سنة، وأصيب شقيقه على نجاح 49 سنة، ويعمل مديرا للشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.