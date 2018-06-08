video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 11:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حاث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:00 م
مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حاث انقلاب سيارة بالوادى الجديد انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
 
لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه  فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة ــــ المنيرة" بالوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى الى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الشركة 8، ما أسفر عن مصرع أحمد نجاح  37 سنة، وأصيب شقيقه على نجاح 49 سنة، ويعمل مديرا للشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمفارق بحر البقر جنوب بورسعيد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجة




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة