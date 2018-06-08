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كوسوفو تعتقل شخصين للاشتباه فى تخطيطهما لشن هجمات على قوة حلف الأطلسى

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:32 م
كوسوفو تعتقل شخصين للاشتباه فى تخطيطهما لشن هجمات على قوة حلف الأطلسى الشرطة في كوسوفو
(رويترز)
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قال المدعى العام فى كوسوفو اليوم الجمعة إن السلطات اعتقلت شخصين أحدهما بلجيكى للاشتباه فى إعدادهما لشن هجمات على قوة حلف شمال الأطلسى وأهداف أخرى.

وقال مكتب المدعى العام فى بيان إن الشرطة قالت إن رجلا اتصل بامرأة فى الثانى من يونيو حزيران من أجل "الإعداد لهجمات إرهابية وتنفيذ هجمات انتحارية بمتفجرات وسيارة ضد قوة يقودها حلف شمال الأطلسى فى كوسوفو وللهجوم على أماكن يتردد عليها المواطنون".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل لكنه قال إن الرجل أعد لتنفيذ هجمات انتحارية فى أماكن عامة فى بلجيكا وفرنسا فى مايو، ولم يرد بعد رد فعل من بعثة حلف شمال الأطلسى فى كوسوفو.

ولدى الحلف نحو 4500 جندى فى كوسوفو يساعدون فى حفظ السلام. ولدى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة أيضا بعثات أمنية ودبلوماسية فى كوسوفو.

وذهب نحو 300 من كوسوفو إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش وقتل أكثر من 50 هناك، وأثار ذلك مخاوف من أن بعضهم قد يعود ويشكل خطرا أمنيا.

وفى مايو أمرت محكمة فى كوسوفو بسجن ثمانية رجال لتخطيطهم لشن هجوم على فريق كرة القدم الإسرائيلى فى ألبانيا خلال مبارة للتأهل لكأس العالم فى 2016.

 


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ارهاب

سوريا

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