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الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
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فى حملة أمنية.. ضبط 6275 هاربا من أحكام وتحصيل 239 ألف جنيه غرامات بالغربية

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:01 ص
فى حملة أمنية.. ضبط 6275 هاربا من أحكام وتحصيل 239 ألف جنيه غرامات بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 10 هاربين من جنايات سلاح ومخدرات وعاهة منهم 1 محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات و 2814 هاربا من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 330 محكوما عليه فى المستأنف، وضبط 3074 هاربا من أحكام فى غرامة و 74 هاربا من حكم فى مخالفة، باجمالى أحكام 6275  وتحصيل 239765 جنيه غرامات تم إيداعها خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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