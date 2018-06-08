غرق عامل أثناء استحمامه بترعة المروطية فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض عامل للغرق أثناء استحمامه بترعة المريوطية فى كرداسة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص أثناء استحمامه بترعة المريوطية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الغريق يدعى " محمد.ا" عامل، فارق الحياة غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الانقاذ النهرى وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.