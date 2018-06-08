طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

كتب محمود الضبع

واصل سعر طن الذرة الانخفاض بالسوق المحلى المصرى ليصل إلى 3860 جنيها ليسجل الانخفاض الثانى خلال 48 ساعة بعد أن سجل 3900 جنيه مساء أمس الخميس وقبلها كان السعر4250 جنيه، وذلك بفضل تدخل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة التى طرحت كميات كبيرة بالأسواق لمواجهة المحتكرين.

وتوقع أحمد عامر خبير البورصات السلعية ورئيس مجلس إدارة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى معلومات أسعار السلع أنه مع فتح جلسات التدول بداية الاسبوع الثانى لشهر يونيو أن ينخفض السعر مجدداً لأكثر من 30 جنيهاً أخرى.

وكانت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة قامت بضخ كميات كبيرة من الذرة بالسوق المحلى المصرى مما ادى الى تحريك الاسعار لإسفل بزيادة المعروض من المنتج خاصة وأن التنافسية غلت يد المسيطرين عن السوق.

وقد شهدت أمس الخميس شاشات بورصة شيكاغو السلعية انخفاض فى سعر الذرة إلى ما يقرب من 35 سنتاً/بوشيل، حيث سجل أعلى سعر للذرة على تدولات تعاقدات شهر يوليو2018 خلال الفترة السابقة 412 سنت / بوشيل وإنخفاض السعر إلى سنيتاً 378 / بوشيل.

يذكر أن إنتاج مصر من الذرة يصل الى 6 ملايين طن سنوياً وذلك طبقاً للتقرير الأخير الذى أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية نهاية 2017 كما يتم استيراد مايقرب من 9 ملايين طن.