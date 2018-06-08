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صور.. وزير خارجية سنغافوة يصل بيونج يانج للتحضير لقمة "كيم - ترامب"

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:13 ص
صور.. وزير خارجية سنغافوة يصل بيونج يانج للتحضير لقمة "كيم - ترامب" وزير خارجيه سنغافورة فى بيونج يانج
سول أ ش أ تصوير أ.ف.ب ورويترز
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وصل وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان إلى بيونج يانج، الخميس، فى مهمة تبدو للمساعدة فى التحضير للقمة التاريخية التى ستعقد الأسبوع المقبل فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا، بين رئيس مجلس الدولة الكورى الشمالى كيم جونغ اون والرئيس الاميركى دونالد ترامب .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه كان فى استقباله فى المطار نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى تشوى هوى تشول.

ومن المتوقع أن يرتب بالاكريشنان مع الكوريين الشماليين تفاصيل الترتيبات الأمنية والبرتوكالية للقمة، ومن المتوقع أيضا أن تشمل زيارته التى تستمر يومين اجتماعا مع كيم يونج نام، رئيس الدولة الاسمى لكوريا الشمالية.

وزير خارجيه سنغافورة فى بيونج يانج
وزير خارجيه سنغافورة فى بيونج يانج
وزير خارجيه سنغافورة يصافح نظيره فى كوريا الشمالية
وزير خارجيه سنغافورة يصافح نظيره فى كوريا الشمالية

 


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